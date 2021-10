Michetti: centrodestra contro degrado, Roma va bonificata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Il centrodestra oggi è lotta al degrado e rilancio della città. Essere di centrodestra vuole dire sentire l’orgoglio di essere Romani. Io mi sento di appartenere a questa linea e quindi ho accettato da civico di entrare a far parte di una coalizione con cui ho condiviso un programma assolutamente legato a questo tipo di situazioni. Roma va bonificata e poi rilanciata creando lavoro”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, dopo una visita agli uffici del catasto di via Malafede. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021)– “Iloggi è lotta ale rilancio della città. Essere divuole dire sentire l’orgoglio di essereni. Io mi sento di appartenere a questa linea e quindi ho accettato da civico di entrare a far parte di una coalizione con cui ho condiviso un programma assolutamente legato a questo tipo di situazioni.vae poi rilanciata creando lavoro”. Così il candidato sindaco diper il, Enrico, dopo una visita agli uffici del catasto di via Malafede. (Agenzia Dire)

