“Mi ha detto di rassegnarmi ma non voglio ascoltarla” | il triste monito della madre di un ex campione

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il razzismo è una piaga da estirpare. Ladi Lilian Thuram pare essersi ormai abituata a conviverci ma il figlio non si arrende e crede che ancora si possa sconfiggere: "Per sconfiggerlo bisogna abbattere i pregiudizi. Pregiudizi che nascono quando cresci. Ma i bambini non dicono sono bianco o sono nero, ma sono marrone, rosa". Thuram, razzismo,Le parole di Thuram "Mia mamma mi ha: rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone. Per uscire dal razzismo tu non devi pensare come un francese, un italiano, un nero, un bianco, un senegalese, ma come un essere umano".