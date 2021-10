Meteo Toscana, scatta l'allerta per vento forte. Ecco dove (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 - Nessuna buona notizia sul fronte del Meteo . In queste ultime ore l'autunno, quanto a temperature, fa davvero sul serio. Il primo freddo si è fatto sentire. In particolare la ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Firenze, 7 ottobre 2021 - Nessuna buona notizia sul fronte del. In queste ultime ore l'autunno, quanto a temperature, fa davvero sul serio. Il primo freddo si è fatto sentire. In particolare la ...

Advertising

SoyRobotico : RT @qn_lanazione: Meteo Toscana, scatta l'allerta per vento forte. Ecco dove - qn_lanazione : Meteo Toscana, scatta l'allerta per vento forte. Ecco dove - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana freddo ma ventoso, almeno fino a sabato, per cui le temperature minime non caleranno molto. Venti moderati… - flash_meteo : codice GIALLO per #rischio #vento forte di Grecale per oggi e domani sulle pianure centro-settentrionali della… - flash_meteo : #meteo #toscana freddo ma ventoso, almeno fino a sabato, per cui le temperature minime non caleranno molto. Venti moderati-forti di Grecale. -