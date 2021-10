Meteo 7 ottobre: scuole chiuse per allerta meteo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continua il maltempo in Italia previsto anche per oggi 7 ottobre il meteo prevede temporali in molte regioni e scuole chiuse. Ecco dove. Il maltempo che sta colpendo gran parte dell’Italia e molti comuni italiani hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado oggi, giovedì 7 ottobre, a causa del meteo avverso. Le regioni a rischio forti temporali sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, nelle quali la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla. Tra le regioni più colpite dal maltempo c’è la Calabria, nella quale il dipartimento ha aumentato l’allerta portandola a livello ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continua il maltempo in Italia previsto anche per oggi 7ilprevede temporali in molte regioni e. Ecco dove. Il maltempo che sta colpendo gran parte dell’Italia e molti comuni italiani hanno deciso di chiudere ledi ogni ordine e grado oggi, giovedì 7, a causa delavverso. Le regioni a rischio forti temporali sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, nelle quali la Protezione civile ha diramato avviso digialla. Tra le regioni più colpite dal maltempo c’è la Calabria, nella quale il dipartimento ha aumentato l’portandola a livello ...

DPCgov : ????#AllertaROSSA, #5ottobre, su parte di Piemonte, Liguria e Lombardia. ??#AllertaARANCIONE in 7 regioni… - DPCgov : ?? Lunedì #4ottobre ???? #AllertaROSSA sulla Liguria centrale ???? #AllertaARANCIONE in 4 regioni al Nord ????… - RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - Torrechannelit : Campania – Allerta meteo fino alle 12 di domani 8 ottobre - infoitinterno : Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo domani 7 ottobre, l’ELENCO AGGIORNATO LIVE -