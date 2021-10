“Messi passerà alla storia come il giocatore più forte di sempre” | le parole dell’ex campione

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ospite del Festuval di Trento, Lillian Thuram ha rilasciato diverse dichiarazioni. Ha parlato di, dell’Italia ma anche del dualismo Pelé-Maradona. DUBLIN, IRELAND – SEPTEMBER 7: Republic of Ireland winger Damien Duff evades a challenge from France defender Lillian Thuram during the World Cup 2006 Qualifying Group 4 match between Ireland and France at Lansdowne Road on September 7, 2005 in Dublin, Ireland (Photo by Stu Forster/Getty Images)Ledel francese Sull’Italia: “È un gruppo compatto che non è fatto solo di calciatori e allenatori, e che potrà fare bene al Mondiale”. Su Maradona e Pelé: “Maradona mi piace più di Pelé per le sue denunce contro il potere”. Su: “il più...