Messi in copertina su France Football: indizio da Pallone d’Oro? – FOTO (Di giovedì 7 ottobre 2021) France Football potrebbe aver lanciato un indizio decisivo sul Pallone d’Oro 2021: Messi in copertina sulla rivista – FOTO Potrebbe essere già conclusa la corsa al Pallone d’Oro 2021: i due candidati più accreditati sono senza dubbio Lionel Messi e Jorginho, campione di tutto con Nazionale e Chelsea. France Football però potrebbe aver tolto ogni dubbio: sul prossimo numero della rivista comparirà l’argentino del PSG in copertina. Este VIERNES sabremos los NOMINADOS AL BALÓN DE ORO: ¿A QUIÉN SE LO DARÍAS? Messi ES PORTADA de la edición de ‘France Football’. pic.twitter.com/sHB0ubmvTO — El ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021)potrebbe aver lanciato undecisivo sul2021:insulla rivista –Potrebbe essere già conclusa la corsa al2021: i due candidati più accreditati sono senza dubbio Lionele Jorginho, campione di tutto con Nazionale e Chelsea.però potrebbe aver tolto ogni dubbio: sul prossimo numero della rivista comparirà l’argentino del PSG in. Este VIERNES sabremos los NOMINADOS AL BALÓN DE ORO: ¿A QUIÉN SE LO DARÍAS?ES PORTADA de la edición de ‘’. pic.twitter.com/sHB0ubmvTO — El ...

