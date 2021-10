Merkel saluta l’Italia: “Mio amore verso il vostro Paese si manifesterà anche in futuro, ci ritornerò” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il mio amore verso l’Italia sicuramente sarà manifestato in futuro anche in altre forme, quando non sarò più cancelliera federale, basta già un giorno di permanenza a Roma per capire che bisogna avere più di una sola vita, anzi tre vite, per conoscere veramente a fondo la bellezza di questo Paese e quindi è poco ma sicuro che vi farò ritorno”. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi. La cancelliera, con ogni probabilità, è infatti alla sua ultima visita bilaterale in Italia, come ha fatto sapere Mario Draghi. Il premier ha sottolineato l’importanza della figura di Angela Merkel, che ha “trasformato il ruolo della Germania in Europa”. “Ci mancherà, ma sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il miosicuramente sarà manifestato inin altre forme, quando non sarò più cancelliera federale, basta già un giorno di permanenza a Roma per capire che bisogna avere più di una sola vita, anzi tre vite, per conoscere veramente a fondo la bellezza di questoe quindi è poco ma sicuro che vi farò ritorno”. Così la cancelliera tedesca Angelain conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi. La cancelliera, con ogni probabilità, è infatti alla sua ultima visita bilaterale in Italia, come ha fatto sapere Mario Draghi. Il premier ha sottolineato l’importanza della figura di Angela, che ha “trasformato il ruolo della Germania in Europa”. “Ci mrà, ma sono ...

