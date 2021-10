Merkel ha guidato la Germania e l’Ue con calma | determinazione e sincero europeismo | dice Mario Draghi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Pubblichiamo la dichiarazione del presidente del Consiglioin occasione della visita della Cancelliera Angelaa Roma Voglio ringraziare la Cancellieraper la sua visita a Roma. Si tratta probabilmente della sua ultima visita bilaterale in Italia, e voglio quindi cogliere quest’occasione per ringraziarla a nome del Governo ma anche mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell’Europa negli ultimi sedici anni. Dal 2005 a oggi, l’Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell’euro, la pandemia di Covid-19. La Cancelliera ha saputo guidare lae l’Unione Europea con. Durante gli anni che ho trascorso alla guida della ...

Durante gli anni che ho trascorso alla guida della Banca Centrale Europea,ha sostenuto con grande convinzione l'indipendenza della banca centrale, anche quando venivamo attaccati per le ...Così il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con la cancelliera uscente AngelaAngela Merkel in Italia per l’ultima volta da cancelliera tedesca, mentre a Berlino Olaf Scholz conduce i primi colloqui esploratevi con Verdi e liberali per succederle alla guida della Germania. Prim ..."Merkel è stata una campionessa del multilateralismo quando altri Paesi si schieravano per il protezionismo e l’isolazionismo. Ha avuto il coraggio di difendere i valori delle democrazie aperte durant ...