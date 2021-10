Merkel elogia Draghi e rivendica il ruolo della Germania

(Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - "Bisogna fare di tutto per rafforzare ulteriormente la collaborazione, c'è molto da fare in questo campo in Europa": lo ha detto la cancelliere tedesca Angela, nella conferenza stampa congiunta con il premier Mario, al termine del loro incontro a Palazzo Chigi.ha citato una serie di tempi su cui sarà proficua la collaborazione, dalla pandemia all'Afghanistan, passando per la Libia. "Questo è il tempocollaborazione", ha sottolineato. Il cancelliere tedesco Angelaapprezza "la stretta cooperazione con l'Italia sulla Libia" ed ha sottolineato che "l'Italia è da anni impegnata per superare la crisi in loco. C'è un'ottima cooperazione, che proseguirà sicuramente". "La cancelliera" Angela"è stata una campionessa del multilateralismo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Merkel elogia

ROMA - Angela Merkel vola in Italia per fare visita a Mario Draghi in una delle sue ultime uscite da Cancelliera. Il premier elogia la donna che ha guidato la Germania dal 2005 ad oggi e che lascerà quando verrà ...L'ultima volta di Angela Merkel in Italia da Cancelliera. Il premier Mario Draghi: "Un esempio per molti, le sono grato" Angela Merkel vola in Italia per fare visita a Mario Draghi in una delle sue ul ...Italia e Germania rafforzano la cooperazione sui dossier più caldi: Afghanistan e Libia in cima alla lista. I due leader negano passaggi di testimone alla guida d'Europa. Draghi: "Coordinare gli sforz ...