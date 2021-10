Mercedesz la risposta assurda ai fan | “Ecco perché sono tornata così…” – FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz risposta

ultimaparola.com

In attesa delladi, si può dire che per ora l'unica persona felice di questa situazione potrebbe essere la mamma dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, Eva Henger , che non ha ...La suaha fatto impazzire i tantissimi fan che applaudono la sua forza nel proteggere dagli insulti l'uomo che ama. Dopo il grande successo d'ascolti dell'esordio, che ha superato il 18% di ...