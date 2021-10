Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici perché rifiuta il vaccino. “Non cambio idea” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torino, 7 ott — sospeso dall’Ordine dei medici di Torino perché rifiuta il vaccino anti Covid: dopo la dottoressa Silvana De Mari ora tocca anche al professor Alessandro Meluzzi. Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici Lo conferma all’AdnKronos lo stesso psichiatra, scrittore e criminologo, che puntualizza: «Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così». Con Meluzzi sale a 204 il numero dei sanitari sospesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Torino, 7 ott —deidi Torinoilanti Covid: dopo la dottoressa Silvana De Mari ora tocca anche al professor AlessandrodeiLo conferma all’AdnKronos lo stesso psichiatra, scrittore e criminologo, che puntualizza: «Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così». Consale a 204 il numero dei sanitari sospesi ...

