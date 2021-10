Meluzzi sospeso dall’Ordine dei medici: “Non si è vaccinato”. Lui: “Scelta consapevole, non cambio idea” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le sue posizioni oltranziste sulla pandemia alla fine gli sono costate care. Giovedì 6 ottobre Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo 66enne nonché volto noto dei salotti televisivi, è stato sospeso dall’Ordine dei medici di Torino per non essersi vaccinato contro il Covid-19 come invece è d’obbligo per il personale sanitario dall’entrata in vigore del D.L. 44/2021. Un provvedimento che gli impedirà di avere contatti con i suoi pazienti fino al prossimo 31 dicembre. “La misura è arrivata per presa d’atto dell’istruttoria redatta dalle Asl verso tutti i sanitari di loro competenza che, in assenza di valide e certificate ragioni di salute, non hanno voluto ricevere la somministrazione del siero contro il virus”, ha confermato il presidente dell’ordine torinese Guido Giustetto. “Ho fatto una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le sue posizioni oltranziste sulla pandemia alla fine gli sono costate care. Giovedì 6 ottobre Alessandro, psichiatra e criminologo 66enne nonché volto noto dei salotti televisivi, è statodeidi Torino per non essersicontro il Covid-19 come invece è d’obbligo per il personale sanitario dall’entrata in vigore del D.L. 44/2021. Un provvedimento che gli impedirà di avere contatti con i suoi pazienti fino al prossimo 31 dicembre. “La misura è arrivata per presa d’atto dell’istruttoria redatta dalle Asl verso tutti i sanitari di loro competenza che, in assenza di valide e certificate ragioni di salute, non hanno voluto ricevere la somministrazione del siero contro il virus”, ha confermato il presidente dell’ordine torinese Guido Giustetto. “Ho fatto una ...

Advertising

Adnkronos : Covid, #Meluzzi sospeso da Ordine medici: non si è vaccinato. - SkyTG24 : Covid, Alessandro Meluzzi sospeso dall’Ordine dei Medici: non si è vaccinato - Open_gol : Lo psichiatra, noto per le sue posizioni No-vax, è stato sospeso per «inosservanza dell'obbligo vaccinale» - Alessia68907382 : RT @HoaraBorselli: Alessandro Meluzzi sospeso dall’ordine dei medici perché non vaccinato.Competenze che si fanno fuori in nome di quella c… - tdrclaudio : Meluzzi sospeso dall ‘ Ordine dei Medici perché no vaccinato . Era un medico ? Non un Pope? -