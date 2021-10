Meluzzi non si vaccina contro il Covid e l’Ordine dei medici lo sospende: “Non sono pentito” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo psichiatra Alessandro Meluzzi non si è vaccinato contro il Covid-19 e per questo l’Ordine dei medici di Torino lo ha sospeso. Meluzzi ha confermato la notizia all’Adnkronos e ha affermato di non essere pentito della sua scelta, una scelta “consapevole” ha detto il medico e personaggio televisivo. “Credo – ha spiegato – che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41 anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”. Sulla possibilità di vaccinarsi in futuro, soprattutto dopo il provvedimento preso dall’Ordine ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo psichiatra Alessandronon si ètoil-19 e per questodeidi Torino lo ha sospeso.ha confermato la notizia all’Adnkronos e ha affermato di non esseredella sua scelta, una scelta “consapevole” ha detto il medico e personaggio televisivo. “Credo – ha spiegato – che, a cuiiscritto da 41 anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra partecresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”. Sulla possibilità dirsi in futuro, soprattutto dopo il provvedimento preso dal...

