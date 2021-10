"Meloni, perché neghi l'evidenza?". Gad Lerner, l'ultima manganellata sinistra | Guarda (Di giovedì 7 ottobre 2021) "perché negare l'evidenza?". Gard Lerner non molla l'osso e su Twitter rincara la dose su Giorgia Meloni. Da giorni la leader di Fratelli d'Italia e al centro di un processo mediatico a causa della inchiesta di Fanpage sulla "lobby nera". Dal giornalismo la faccenda è passata rapidamente in Procura: il servizio mandato in onda a Piazzapulita giovedì sera ha portato a una indagine dei pm a Milano sull'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza (auto-sospesosi dall'incarico) e Roberto Jonghi Lavarini, il "barone nero" della destra lombarda. Il fatto che l'inchiesta di Fanpage, realizzata "sotto copertura" per 3 anni, sia uscita a pochissime ore dalle elezioni comunali, con tempismo perlomeno sospetto, è passato subito in secondo piano, a differenza di quanto sostenuto da molti commentatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) "negare l'?". Gardnon molla l'osso e su Twitter rincara la dose su Giorgia. Da giorni la leader di Fratelli d'Italia e al centro di un processo mediatico a causa della inchiesta di Fanpage sulla "lobby nera". Dal giornalismo la faccenda è passata rapidamente in Procura: il servizio mandato in onda a Piazzapulita giovedì sera ha portato a una indagine dei pm a Milano sull'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza (auto-sospesosi dall'incarico) e Roberto Jonghi Lavarini, il "barone nero" della destra lombarda. Il fatto che l'inchiesta di Fanpage, realizzata "sotto copertura" per 3 anni, sia uscita a pochissime ore dalle elezioni comunali, con tempismo perlomeno sospetto, è passato subito in secondo piano, a differenza di quanto sostenuto da molti commentatori ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte a Meloni: “Parli di legalità? Perché non cominci dai legami del tuo partito con saluti romani e inneggiamenti… - AlvisiConci : @DanielaMorra7 @claudiovelardi Azz. Per fortuna abbiamo lui, perché se decideva Zingaretti in accordo con Salvini… - graneroazzurro : @Storace Perché sono della stessa pasta,non come faccia la Meloni ad avere come alleato forza Italia - IlSedutomulo : RT @ChiamoPinguini: @AlekosPrete @Anpinazionale @Italiantifa @ODNDItalia @PBerizzi @AUniversale @emanuelefiano @Artventuno @BeppeGiulietti… - Lgiova66 : RT @velo_di_maia: In #Buzzurro si allinea alla #fascistagutturale #Meloni, che ha fatto man bassa dei voti della #Lega. #Salvini non vuole… -