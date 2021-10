Meloni: Calenda svende a Pd voti elettori anche di centrodestra (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Calenda si smaschera da solo nel giro di poche ore e svende al Pd i voti degli elettori di centrodestra che – credendo alla sua panzana dell’alternativa alla sinistra – hanno in buona fede votato per lui. Il gioco è stato scoperto: l’unico modo per contrastare questa sinistra bugiarda e opportunista è sostenere Enrico Michetti Sindaco”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “si smaschera da solo nel giro di poche ore eal Pd ideglidiche – credendo alla sua panzana dell’alternativa alla sinistra – hanno in buona fede votato per lui. Il gioco è stato scoperto: l’unico modo per contrastare questa sinistra bugiarda e opportunista è sostenere Enrico Michetti Sindaco”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia

