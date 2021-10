Melanie Francesca | “Scrivo come se dipingessi e dipingo come se scrivessi In me le cose si interscambiano”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Fino al 24 ottobre 2021 presso lo storico spazio culturale Milano Art Gallery di Via Alessi sarà possibile ammirare Espressione dell’anima, la nuova personale di, a cura di Salvo Nugnes. Artista estremamente poliedrica, dedita a pittura, scrittura e personaggio televisivo,ci presenta un’esposizione completamente differente rispetto alle precedenti. Protagoniste sono le gigantesche opere ad olio di grande formato, di oltre dieci metri quadrati, e serigrafie dove il tratto diventa protagonista. Opere che combinano il suo sentire religioso proveniente dagli studi classici, da un confronto con la storia che le ha iniettato una concezione epifanica e catartica dell’arte, dove la gioia del demiurgo, dell’artifex, si mescola con le suggestioni di Andy Warhol, l’impero hollywoodiano e la ...

L'artista espone le sue opere in un mostra personale curata da Salvo Nugnes presso la storica Milano Art Gallery. Dal 3 ottobre al 24 ottobre la storica Milano Art Gallery, spazio espositivo "Espressione dell'anima" la personale di Melanie Francesca sarà visitabile alla Milano Art Gallery dal 3 al 24 ottobre: le informazioni sulla mostra Inaugurerà il prossimo 3 ottobre nello storico spazio. La splendida Milano Art Gallery ospita le opere di Melanie Francesca in una mostra curata dal manager Salvo Nugnes. Inaugurazione alla Milano Art Gallery della mostra personale di Melanie Francesca.