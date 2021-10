Mea culpa del Papa sulla pedofilia. Per la Chiesa è l’ora della vergogna. In 50 anni segnalati in Francia 216mila casi di abusi. Appello di Bergoglio a denunciare: basta omertà (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gatte da pelare non solo in politica. Anche la Chiesa non scherza. Lo sa bene Papa Francesco che proprio in questo momento si trova a fare i conti con un sistema che probabilmente è stato tenuto sotto il tappeto per anni e che ora sta venendo fuori, sollevando dei veri e propri polveroni tra le mura del Vaticano e non solo. Si tratta dell’annosa questione della pedofilia all’interno della Santa Sede. IL DOLORE DI Papa FRANCESCO. “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna” per “la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterla al centro della sua preoccupazione”, ha sottolineato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gatte da pelare non solo in politica. Anche lanon scherza. Lo sa beneFrancesco che proprio in questo momento si trova a fare i conti con un sistema che probabilmente è stato tenuto sotto il tappeto pere che ora sta venendo fuori, sollevando dei veri e propri polveroni tra le mura del Vaticano e non solo. Si tratta dell’annosa questioneall’internoSanta Sede. IL DOLORE DIFRANCESCO. “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia, la nostra” per “la troppo lunga incapacitàdi metterla al centrosua preoccupazione”, ha sottolineato ...

Ultime Notizie dalla rete : Mea culpa Italia, Bonucci: mea culpa dopo il rosso con la Spagna Il capitano della nazionale azzurra Leonardo Bonucci non ha giocato una bella partita contro la Spagna, espulso poco prima dell'intervallo per un doppio giallo dopo una gomitata rifilata in salto a ...

Un altro processo Dreyfus alla Chiesa Mah Sullo stesso argomento: La fine della cristianità Il mea culpa della Chiesa francese davanti ai 216 mila abusi sessuali In settant'anni, dal 1950 al 2020, 216 mila ragazzi e ragazze sono stati ...

Abusi, mea culpa del Papa. "È il tempo della vergogna" ilGiornale.it New Basket si scusa per il risultato: «Prestazione pessima, vi rimborseremo» La società ha fatto mea culpa per la 'pessima prestazione' impegnandosi a rifarsi al più presto. «La New Basket Brindisi si scusa per la prestazione di questa sera, preghiamo gli spettatori di conserv ...

Draghi, il catasto e le tare fiscali di destra e sinistra Che cosa dicono e pensano destra e sinistra sul fisco. L’analisi di Gianfranco Polillo. La sconfitta elettorale del centro-destra non può essere archiviata con un’autocritica ...

