Matrimonio | cibo e bevande | quanti e quali bar per gli ospiti?

Leggi su solodonna

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Moda, tendenze, cerimonia e tanto altro: tutti gli aggiornamenti riguardo le nozze. Durante il ricevimento, cocktails e drink rappresentano uno degli elementi chiavi per far passare agliuna bella giornata. Tuttavia, quante tipologie di bar esistono? Come si possono distribuire le varie? Per la preparazione del, tutto va pensato nei minimi dettagli. Con questa rubrica si affronteranno tutte le situazioni possibili e inimmaginabili: dettagli ed Articolo completo: dal blog SoloDonna