Masters 1000 Indian Wells oggi: orari 7 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di giovedì 7 ottobre 2021) oggi, giovedì 7 ottobre, il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Indian Wells, vedrà disputarsi il primo turno dei tabelloni principali di singolare e doppio, con il match tra il qualificato italiano Salvatore Caruso e la wild card statunitense Zachary Svajda. Tra i 16 incontri previsti in singolare è in programma anche quello tra il qualificato italiano Salvatore Caruso e la wild card statunitense Zachary Svajda, che sarà il quarto a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium 4 e scatterà comunque non prima delle ore 03.00 italiane di venerdì 8 ottobre. Sarà possibile seguire tutti i match e l'incontro Caruso-Svajda in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport ...

