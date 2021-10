Marvel's Guardians of the Galaxy in un nuovo trailer tutto per Cosmo, il cane spaziale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo filmato di Marvel's Guardians of the Galaxy che vede protagonista il cane spaziale Cosmo, i Guardiani e un'orda di adorabili cuccioli. Nel filmato, ambientato nella sua base su Knowhere, Cosmo si insegue la coda, gioca a riportare gli oggetti e ringhia minacciosamente verso Rocket, il tutto mentre cerca di svelare gli ultimi misteri intergalattici insieme a Star-Lord. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Eidos-Montréal ha pubblicato unfilmato di'sof theche vede protagonista il, i Guardiani e un'orda di adorabili cuccioli. Nel filmato, ambientato nella sua base su Knowhere,si insegue la coda, gioca a riportare gli oggetti e ringhia minacciosamente verso Rocket, ilmentre cerca di svelare gli ultimi misteri intergalattici insieme a Star-Lord. Leggi altro...

