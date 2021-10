Martina Rossi | oggi sentenza della Cassazione | sit-in a Roma e Firenze

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 ottobre 2021), la ragazza morta secondo l’accusa per fuggire a un tentativo di stupro: manifestazioni per evitare la prescrizione (Web)Questa mattina davanti al palazzo di giustizia die alla Corte dimolte persone, in particolare donne, manifesteranno in occasionedi terzo grado sul caso di, la ventenne morta precipitando da un balcone – secondo l’accusa – nel tentativo di fuggire a uno stupro a Palma de Maiorca, in Spagna. Ci saranno le attiviste di “Non una di meno” e tante associazioni e organizzazioni in difesa delle donne. Lorenzo Vanneschi e Alessandro Albertoni sono gli imputati al processo e le manifestazioni hanno soprattutto il fine di evitare la ...