Martina Rossi, attesa la sentenza della Cassazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ attesta per oggi la sentenza della Cassazione sulla morte di Martina Rossi, la 20enne studentessa genovese caduta dal balcone di un albergo il 3 agosto 2011 in Spagna, a Lloret de Mar, mentre, secondo l’accusa, cercava di fuggire da un tentativo di stupro. “Dovremmo essere arrivati alla fine, si spera. In passato c’è stata una catena di errori, la controparte è riuscita a far passare tanto tempo”, ha detto Bruno Rossi, papà di Martina Rossi, entrando con la moglie Franca Murialdo in Cassazione. Sul banco degli imputati ci sono Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, di Arezzo, condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale nel processo di appello bis a Firenze lo scorso 28 aprile. sentenza sulla quale oggi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ attesta per oggi lasulla morte di, la 20enne studentessa genovese caduta dal balcone di un albergo il 3 agosto 2011 in Spagna, a Lloret de Mar, mentre, secondo l’accusa, cercava di fuggire da un tentativo di stupro. “Dovremmo essere arrivati alla fine, si spera. In passato c’è stata una catena di errori, la controparte è riuscita a far passare tanto tempo”, ha detto Bruno, papà di, entrando con la moglie Franca Murialdo in. Sul banco degli imputati ci sono Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, di Arezzo, condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale nel processo di appello bis a Firenze lo scorso 28 aprile.sulla quale oggi ...

