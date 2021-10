Marcos Alonso loda la Spagna | «Siamo stati superiori all’Italia Sono molto contento»

Advertising

napolista : Il quotidiano spagnolo ha commentato così la reazione dei tifosi a San Siro: fischi per tutti i 90 minuti, stava pe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAGNA - Marcos Alonso: 'Siamo stati superiori all'Italia, abbiamo fatto un grande primo tempo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPAGNA - Marcos Alonso: 'Siamo stati superiori all'Italia, abbiamo fatto un grande primo tempo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAGNA - Marcos Alonso: 'Siamo stati superiori all'Italia, abbiamo fatto un grande primo tempo' - napolimagazine : SPAGNA - Marcos Alonso: 'Siamo stati superiori all'Italia, abbiamo fatto un grande primo tempo' -

Ultime Notizie dalla rete : Marcos Alonso

7 " Quasi costringe Donnarumma all'autogol, prova di grande intensità. KOKE 6,5 " Colonna del centrocampo, finché ha benzina spinge. ( dal 74 MERINO 6 - Mette impegno nei concitati ...È il 19 quando dopo una mischia in area azzurra, dopo un calcio d'angolo, la palla finisce a, il cui tiro non irresistibile costringe all'errore Donnarumma, non tranquillo per i fischi ...Marcos Alonso, terzino del Chelsea, loda la sua Spagna dopo la vittoria contro l’Italia: «Siamo stati superiori» Ex Fiorentina e ora al Chelsea, Marcos Alonso ha commentato a Marca la vittoria della s ...ROMA - L'Italia perde contro la Spagna la sua imbattibilità lunga tre anni e 37 partite. Una sconfitta che non le permetterà di accedere alla finale per la conquista della Nations League ma solo alla ...