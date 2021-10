Marco Villa: “Milan si è preso la rivincita. Ai Mondiali se la giocherà con Ganna: la pista fa bene” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Jonathan Milan ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale agli Europei 2021 di ciclismo su pista. L’azzurro ha fatto saltare il banco al Velodromo di Grenchen (Svizzera) e il CT Marco Villa ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni federali: “Si è preso una rivincita dell’anno scorso, dove era arrivato bene in finale accusando però il primo turno. Milan già più maturo sia di testa che fisicamente, ha migliorato il tempo dell’anno scorso e in finale stava per ripetere il tempo della mattina: questo tempo ce lo ha naturalmente nelle gambe. Non rispetta mai la tabella di marcia soprattutto all’inizio, è giovane e imparerà anche lui come Ganna a gestire meglio lo sforzo: è un ulteriore margine che ha per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Jonathanha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale agli Europei 2021 di ciclismo su. L’azzurro ha fatto saltare il banco al Velodromo di Grenchen (Svizzera) e il CTha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni federali: “Si èunadell’anno scorso, dove era arrivatoin finale accusando però il primo turno.già più maturo sia di testa che fisicamente, ha migliorato il tempo dell’anno scorso e in finale stava per ripetere il tempo della mattina: questo tempo ce lo ha naturalmente nelle gambe. Non rispetta mai la tabella di marcia soprattutto all’inizio, è giovane e imparerà anche lui comea gestire meglio lo sforzo: è un ulteriore margine che ha per il ...

