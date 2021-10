Mara Venier e Maria De Filippi, amicizia al capolinea. Mara furiosa: “Ecco Come la distruggo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La nuova stagione televisiva è appena iniziata e tutti gli occhi sono puntati sulla guerra che si sta consumando domenica pomeriggio tra Rai e Mediaset. Per anni Domenica In di Mara Venier è riuscita a battere la concorrenza di Domenica Live che aveva al timone Barbara D'Urso. Ma quest'anno Pier Silvio Berlusconi ha deciso di togliere molto spazio alla celebre conduttrice napoletana, che si è ritrovata a condurre Pomeriggio 5, ma tagliata sia nei tempi che nei contenuti. Si dice che le verrà affidato un programma in prima serata ma, per il momento, non c'è nulla di ufficiale. Intanto, per porre fine all'egemonia di Mara Venier domenica pomeriggio, Mediaset ha deciso di schierare la sua più valida, Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 ottobre 2021) La nuova stagione televisiva è appena iniziata e tutti gli occhi sono puntati sulla guerra che si sta consumando domenica pomeriggio tra Rai e Mediaset. Per anni Domenica In diè riuscita a battere la concorrenza di Domenica Live che aveva al timone Barbara D'Urso. Ma quest'anno Pier Silvio Berlusconi ha deciso di togliere molto spazio alla celebre conduttrice napoletana, che si è ritrovata a condurre Pomeriggio 5, ma tagliata sia nei tempi che nei contenuti. Si dice che le verrà affidato un programma in prima serata ma, per il momento, non c'è nulla di ufficiale. Intanto, per porre fine all'egemonia didomenica pomeriggio, Mediaset ha deciso di schierare la sua più valida,De. La moglie di Maurizio Costanzo non ...

Advertising

Delfinoerrante7 : @tweeeety1010 Margherita Hack qualche anno fa per strada a Roma, poi Fabio Capello, Marco Civoli dopo i mondiali 20… - MT_comanda : Mi dispiace ma non reggo i meme di Mara Venier e Tommaso Zorzi mentre si parla del porco Donnarumma - zazoomblog : Mara Venier denuncia il tentativo di truffa e sbotta furiosa sui social: “Siete fuori di testa” - #Venier #denuncia… - sparviero77 : @Armada69895228 @Genomalieno solo gli stronzi possono postare sempre foto di Greta così e non nelle espressioni nor… - DonnaGlamour : Mara Venier e gli investimenti sui Bitcoin: è tutto falso -