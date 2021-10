Mara Venier denuncia la truffa online che coinvolge lei, Damiano e Monica Bellucci (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è certamente la prima volta che Mara Venier si trova, suo malgrado, ad essere protagonista di una bufala. Stavolta è stata lei stessa a denunciare la questione tramite il suo profilo Instagram. Si tratta di una storia che vede coinvolta non solo lei ma anche – come scrive – Damiano dei Måneskin e Monica Bellucci. False sono le interviste a questi personaggi così come il fatto che Mara Venier abbia mai investito, dando vita a una vera e propria bufala bitcoin Mara Venier che la diretta interessata ha già ampiamente. LEGGI ANCHE >>> La bufala di Paolo Bonolis ricoverato dopo aver partecipato allo spot per la campagna vaccinale Citati i Måneskin per chiarire la bufala bitcoin Mara ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non è certamente la prima volta chesi trova, suo malgrado, ad essere protagonista di una bufala. Stavolta è stata lei stessa are la questione tramite il suo profilo Instagram. Si tratta di una storia che vede coinvolta non solo lei ma anche – come scrive –dei Måneskin e. False sono le interviste a questi personaggi così come il fatto cheabbia mai investito, dando vita a una vera e propria bufala bitcoinche la diretta interessata ha già ampiamente. LEGGI ANCHE >>> La bufala di Paolo Bonolis ricoverato dopo aver partecipato allo spot per la campagna vaccinale Citati i Måneskin per chiarire la bufala bitcoin...

