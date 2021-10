Mara Venier denuncia il tentativo di truffa e sbotta furiosa sui social | “Siete fuori di testa”

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ha condiviso un messaggio dai toni molto duri sul suo profilo Instagram in queste ore. La conduttrice di Domenica In ha scoperto alcune fake news sul suo conto e ha voluto fare chiarezza personalmente sulla questione, smentendo con decisione le insinuazioni avanzate ai fini di generare una vera e propriasu tutte le furie per ildi: le sue parole Nella tarda mattinata di oggi, sul profilo Instagram diè apparso un messaggio disu undiche l’ha vista coinvolta. La conduttrice ha condiviso due screenshot tratti da un sito di cui non è noto il nome, in cui si parla di lei e di Damiano dei ...

... "Toh, una collega che balla" Heather Parisi insultata sui social: 'Sono molto cambiata' Heather Parisi non è nuova alle repliche, tecnica di recente adottata anche da. Lo scorso anno, ...La conduttrice di Domenica In ha smentito seccamente delle fake news diffuse sul suo conto. E ha messo in guardia i suoi followers dal pericolo di truffe.e l 'Instagram utile. La conduttrice di Domenica In ha utilizzato il proprio profilo social per sventare delle fake news diffuse sul suo conto. Con un po' di sana ironia mescolata alla sua ...Un compleanno speciale in compagnia della fidanzata, Joana Lemos, con cui entro l’anno dovrebbe convolare a nozze. Proprio il 7 ottobre è uscita una sua collezione di occhiali Italia Independent dedic ...Per l’ennesima volta Mara Venier si ritrova a dovere smentire una notizia ma questa volta è una truffa, si tratta di un inganno. Una notizia assurda, Mara Venier che avrebbe depositato 250 euro e poi ...