Mangiare gourmet circondati dalle Dolomiti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le Dolomiti sono dal 2009 Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, universalmente riconosciute come alcune tra le montagne più belle del mondo. Oltre ai tesori naturali, culturali e storici, troviamo una cultura culinaria unica che affonda le proprie radici nella tradizione regionale. Ed è proprio qui che avrà luogo dal 7 al 10 ottobre la nuova edizione del Dolomiti gourmet Festival, che da otto edizioni accende i riflettori sulla tradizione culinaria dell'Alta Pusteria. La kermesse gastronomica ideata da Chris Oberhammer, chef-patron del Ristorante Tilia, vedrà anche quest'anno la partecipazione degli chef di les Collectionneurs, di cui nove rappresentanti la community italiana e uno quella francese. Gli chef si incontreranno a Dobbiaco dove animeranno le cucine di selezionati ristoranti e hotel. Giovedì 7 ottobreCome da tradizione il ...

