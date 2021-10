Maneskin “very hot” | tutti nudi per l’uscita del nuovo singolo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Why so hot?” con queste parole, a corredo di uno scatto che li ritrae completamente, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ovvero i, hanno difatto centro. Il gruppo ha infatti festeggiatodelMamma mia con una foto che li vede nature, coperti da una stellina solo nelle parti più intime. E ovviamente la foto ha fatto subito scalpore e clamore, portando l’attenzione sul tanto atteso brano in arrivo. Tutto quello che fanno i 4 ragazzi romani, ormai, che sia frutto di strategia o spontaneo grido di liberà e voglia di vivere, risulta vincente. Anche la foto che poteva apparire volgare o disturbante, è semplicemente bella e naturale. Francesca Barra, sul suo account Instagram, scrive: “Io vedo tante cose bellissime in questa foto. La prima è una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin very

Rockol.it

Un indumento che continua ad esserestilish anche oggi se a indossarlo è Victoria del gruppo del momento, i Måneskin. La mostra è realizzata in collaborazione con Paolo Aquilini Direttore del ...E se il loro disco Teatro d'ira volume 1 è ancora il più venduto in Italia, isono anche i ...british. "Scriviamo testi in italiano e in inglese? Siamo sempre stati molto liberi da questo ...Che i Maneskin siano spesso sull’avventurosa onda dello scandalo non è una novità…ma l’ultimo post è stato più “wow” del solito. I Maneskin hanno letteralmente fatto impazzire i fan, quando si sono me ...05 ott 2021 - Dacci oggi la nostra dose quotidiana della band romana: "perché siamo così hot?" si chiedono. E dopo essersi spogliati uno per volta, questa volta lo fanno in gruppo. Con una stella sull ...