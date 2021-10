Måneskin: «Siamo hot perché siamo italiani» (Di giovedì 7 ottobre 2021) È da quando hanno vinto l’Eurovision Song Contest e hanno conquistato la simpatia di star come Iggy Pop e Miley Cyrus che tutti si chiedono quale sia il segreto del successo dei Måneskin. Secondo loro, la risposta è molto più semplice di quella che potrebbe sembrare: «La gente vede che ci divertiamo e, soprattutto, capisce quanto siamo amici. Apprezza il fatto che rimaniamo naturali in quello che facciamo. Siamo dei normalissimi ragazzi della nostra età che amano il loro lavoro», spiegano i Måneskin in diretta da Berlino, impegnati a promuovere Mammamia, il loro nuovo singolo disponibile a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre. Il brano, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e dagli stessi Måneskin, è una canzone rock che parla di come le persone possano percepire il comportamento altrui, che sia nella vita quotidiana o nella vita sessuale sulla quale i Måneskin, per questo nuovo singolo, hanno giocato parecchio. https://twitter.com/thisismaneskin/status/1443546268085669889 Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) È da quando hanno vinto l’Eurovision Song Contest e hanno conquistato la simpatia di star come Iggy Pop e Miley Cyrus che tutti si chiedono quale sia il segreto del successo dei Måneskin. Secondo loro, la risposta è molto più semplice di quella che potrebbe sembrare: «La gente vede che ci divertiamo e, soprattutto, capisce quanto siamo amici. Apprezza il fatto che rimaniamo naturali in quello che facciamo. Siamo dei normalissimi ragazzi della nostra età che amano il loro lavoro», spiegano i Måneskin in diretta da Berlino, impegnati a promuovere Mammamia, il loro nuovo singolo disponibile a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre. Il brano, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e dagli stessi Måneskin, è una canzone rock che parla di come le persone possano percepire il comportamento altrui, che sia nella vita quotidiana o nella vita sessuale sulla quale i Måneskin, per questo nuovo singolo, hanno giocato parecchio. https://twitter.com/thisismaneskin/status/1443546268085669889

