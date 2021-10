Maneskin: lo scatto senza veli per il nuovo singolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Maneskin, ennesima provocazione del gruppo: foto hot per Damiano, Ethan, Victoria e Thomas in vista del lancio del loro nuovo singolo “Mammamia” che uscirà proprio domani, 8 ottobre. Il quartetto si è fatto fotografare senza veli, con le parti intime coperte da “stelle” per evitare la censura. Ma vediamo nel dettaglio. Scandalo Maneskin: la band che sta in testa a tutte le classifiche più importanti, non ha perso l’occasione per lanciare l’ennesima provocazione e i fan hanno accolto il tutto con grande entusiasmo. La foto pubblicata su Instagram, che vede il quartetto senza veli, ha subito fatto il pieno di like ed è andata in tendenza su Twitter. Maneskin, foto senza veli: quasi 2 milioni di ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 7 ottobre 2021), ennesima provocazione del gruppo: foto hot per Damiano, Ethan, Victoria e Thomas in vista del lancio del loro“Mammamia” che uscirà proprio domani, 8 ottobre. Il quartetto si è fatto fotografare, con le parti intime coperte da “stelle” per evitare la censura. Ma vediamo nel dettaglio. Scandalo: la band che sta in testa a tutte le classifiche più importanti, non ha perso l’occasione per lanciare l’ennesima provocazione e i fan hanno accolto il tutto con grande entusiasmo. La foto pubblicata su Instagram, che vede il quartetto, ha subito fatto il pieno di like ed è andata in tendenza su Twitter., foto: quasi 2 milioni di ...

