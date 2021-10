Måneskin: il nuovo singolo "Mammamia" tra rock, elettronica ed ironia (Di giovedì 7 ottobre 2021) «I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs. They ask me why so hot… cause I'm italiano» («Giuro che non sono ubriaco e che non sono drogato. Loro mi chiedono perchè sono così attraente..perchè sono italiano»). Siamo ragionevolmente certi che queste strofe di Mammamia, il nuovo singolo dei Måneskin che uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme streaming, diventerà di culto, soprattutto per il pubblico europeo che ha polverizzato, in meno di due ore, tutti i biglietti del loro "Loud Kids on Tour". La tournée, organizzata e prodotta da Vivo Concerti, vedrà i Måneskin esibirsi a febbraio e a marzo del 2022 nelle più importanti città europee, ma soprattutto, in grandi arene che difficilmente venivano riservate ad artisti italiani. La loro vocazione internazionale è stata confermata oggi dalla ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 ottobre 2021) «I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs. They ask me why so hot… cause I'm italiano» («Giuro che non sono ubriaco e che non sono drogato. Loro mi chiedono perchè sono così attraente..perchè sono italiano»). Siamo ragionevolmente certi che queste strofe di, ildeiche uscirà a mezzanotte su tutte le piattaforme streaming, diventerà di culto, soprattutto per il pubblico europeo che ha polverizzato, in meno di due ore, tutti i biglietti del loro "Loud Kids on Tour". La tournée, organizzata e prodotta da Vivo Concerti, vedrà iesibirsi a febbraio e a marzo del 2022 nelle più importanti città europee, ma soprattutto, in grandi arene che difficilmente venivano riservate ad artisti italiani. La loro vocazione internazionale è stata confermata oggi dalla ...

chry92_ : Sinceramente io aspetto la mezzanotte per il nuovo singolo dei Måneskin perché a me delle polemiche purtroppo.. - laregione : Mammamia! I Måneskin nudi per lanciare il nuovo singolo - AllMusicItalia : In attesa di ascoltare 'Mammamia', il loro nuovo singolo, i Måneskin pubblicano una foto senza veli ma censurata e… - meryanne61 : RT @OfficinaDiMarK: Per il nuovo singolo i Måneskin hanno scelto un immagine nuda, tutt'appost per carità, ma piacciono a mia figlia che mi… - hummusmood : I Måneskin hanno fatto un enorme errore: scegliere domani come data di uscita del nuovo singolo, lo stesso giorno dell’uscita di Eva+Eva -

