Manchester United, sorpresa Pogba: rinnovo vicino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paul Pogba è pronto a rinnovare a sorpresa con il Manchester United. L’ex Juventus, in scadenza di contratto con i Red Devils, era dato tra i sicuri partenti ma secondo l’Equipe sarebbe ora pronto a prolungare il contratto con la squadra di Solskjaer. Il nome di Pogba in questi ultimi mesi è stato costantemente accostato a Psg e Real Madrid, ma a Parigi sono arrivati tanti campioni oltre a Messi (a centrocampo anche Wijnaldum), mentre i blancos hanno puntato su Camavinga. A quel punto, il Manchester United ci ha provato e stavolta è arrivata l’apertura del francese che vedrebbe così raddoppiato il suo ingaggio, fino ai 20 milioni di euro a stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paulè pronto a rinnovare acon il. L’ex Juventus, in scadenza di contratto con i Red Devils, era dato tra i sicuri partenti ma secondo l’Equipe sarebbe ora pronto a prolungare il contratto con la squadra di Solskjaer. Il nome diin questi ultimi mesi è stato costantemente accostato a Psg e Real Madrid, ma a Parigi sono arrivati tanti campioni oltre a Messi (a centrocampo anche Wijnaldum), mentre i blancos hanno puntato su Camavinga. A quel punto, ilci ha provato e stavolta è arrivata l’apertura del francese che vedrebbe così raddoppiato il suo ingaggio, fino ai 20 milioni di euro a stagione. SportFace.

Advertising

mrmacaronii : Cristiano Ronaldo!!!!! Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!! Up Manchester United!!!! ???????? - YBah96 : RT @MatteMoretto: Il Venezia anticipa lo Spezia e prende a sorpresa il portiere argentino svincolato ex Manchester United Sergio Romero ???? - SantucciFulvio : RT @MatteMoretto: Il Venezia anticipa lo Spezia e prende a sorpresa il portiere argentino svincolato ex Manchester United Sergio Romero ???? - _enz29 : RT @MatteMoretto: Il Venezia anticipa lo Spezia e prende a sorpresa il portiere argentino svincolato ex Manchester United Sergio Romero ???? - teo_acm : RT @MatteMoretto: Il Venezia anticipa lo Spezia e prende a sorpresa il portiere argentino svincolato ex Manchester United Sergio Romero ???? -