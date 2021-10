“Mammamia”: testo e significato del nuovo singolo dei Måneskin (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da pochi istanti è uscito “Mammamia”, il nuovo singolo dei Måneskin: ecco il testo e il significato della canzone Victoria, Damiano, Thomas e Ethan non hanno più bisogno di presentazioni e la loro ascesa è in continua evoluzione, tant’è che i Måneskin sono tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali. Il gruppo romano, vincitore dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, ha annunciato in questi giorni il nuovo singolo “Mammamia”, in uscita oggi. Per l’occasione del nuovo brano, i Maneskin condiviso sui social uno scatto che la ritrae completamente nuda. Gli scatti hanno ... Leggi su zon (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da pochi istanti è uscito “”, ildei: ecco ile ildella canzone Victoria, Damiano, Thomas e Ethan non hanno più bisogno di presentazioni e la loro ascesa è in continua evoluzione, tant’è che isono tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali. Il gruppo romano, vincitore dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, ha annunciato in questi giorni il”, in uscita oggi. Per l’occasione delbrano, i Maneskin condiviso sui social uno scatto che la ritrae completamente nuda. Gli scatti hanno ...

g0n3withthesin : Ma parliamo del testo e di come Damiano riesca ad essere diretto, sì, ma lasciare sempre spazio a quella sfumatura… - firecatbaby : I protagonisti appunto sono i bassi, e più in generale gli strumenti,è una cosa che ho percepito tanto in… - firecatbaby : Bisogna avere una personalità enorme per rendere protagonista uno strumento creato per l’accompagnamento,generally… - pl4stichearts : La canzone MAMMAMIA ha la base spiccicata di I wanna be your slave, cambiano solo le parole del testo #MAMMAMIA - srdlsss : sono abbastanza delusa da “mammamia” dei måneskin, è praticamente “i wanna be your slave” ma con il testo differente :/ -