Maltempo, prorogata l’allerta meteo in Campania fino a venerdì (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania, già in vigore in queste ore, fino alla giornata di domani, venerdì 8 ottobre. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania già in vigore, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani. I Leggi su 2anews (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di allertain, già in vigore in queste ore,alla giornata di domani,8 ottobre. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’avviso di allertaingià in vigore, con livello di criticità di colore Giallo,alle 12 di domani. I

