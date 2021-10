Maltempo, è ancora allerta meteo sull’Italia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Maltempo sull’Italia, prosegue l’allerta meteo con temporali e venti forti. Su Marche, Molise e Puglia è allerta arancione, mentre in Veneto permane lo stato di attenzione e in Campania è stato prorogato l’avviso di allerta meteo con livello di criticità di colore giallo. Il persistere di un’area di bassa pressione, posizionata sull’Italia centro-meridionale, manterrà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, su buona parte del Sud e sul versante adriatico centrale, associato ad un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese rende noto il Dipartimento della Protezione Civile Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021), prosegue l’con temporali e venti forti. Su Marche, Molise e Puglia èarancione, mentre in Veneto permane lo stato di attenzione e in Campania è stato prorogato l’avviso dicon livello di criticità di colore giallo. Il persistere di un’area di bassa pressione, posizionatacentro-meridionale, manterrà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, su buona parte del Sud e sul versante adriatico centrale, associato ad un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese rende noto il Dipartimento della Protezione Civile Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

