Maltempo d’autunno | Italia investita dal ciclone con piogge e vento forte

Leggi su viagginews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) . Le previsioni. Ilcon temporali intensi,e calo delle temperature è arrivato sull’, come annunciato, purtroppo anche con danni pesanti e feriti, come in Liguria e in Sicilia. Mentre al Nord Ovest e sulle regione tirreniche le condizioni meteo sono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com