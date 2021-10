Malattie neurologiche rare: la sfida della scienza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono tante, le Malattie rare. Sono migliaia. E in molti casi interessano il sistema nervoso centrale, quello periferico o il muscolo. In questi casi è ovviamente fondamentale il ruolo del neurologo, che rappresenta non solo lo specialista che deve gestire la malattia ma anche l’esperto che può sospettare, in base alla situazione, la presenza di un quadro di questo tipo. Quello delle Malattie rare in neurologia è uno dei temi che gli specialisti affrontano nel corso del Congresso Mondiale di Neurologia (World Federation of Neurology – WFN), in programma fino al 7 ottobre a Roma. Quando il difetto è scritto nei geni La maggior parte di queste patologie è a trasmissione ereditaria, quindi per una corretta diagnosi precoce è fondamentale diagnosticarle e caratterizzarle dal punto di vista genetico. “Numerose sono ormai le ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono tante, le. Sono migliaia. E in molti casi interessano il sistema nervoso centrale, quello periferico o il muscolo. In questi casi è ovviamente fondamentale il ruolo del neurologo, che rappresenta non solo lo specialista che deve gestire la malattia ma anche l’esperto che può sospettare, in base alla situazione, la presenza di un quadro di questo tipo. Quello dellein neurologia è uno dei temi che gli specialisti affrontano nel corso del Congresso Mondiale di Neurologia (World Federation of Neurology – WFN), in programma fino al 7 ottobre a Roma. Quando il difetto è scritto nei geni La maggior parte di queste patologie è a trasmissione ereditaria, quindi per una corretta diagnosi precoce è fondamentale diagnosticarle e caratterizzarle dal punto di vista genetico. “Numerose sono ormai le ...

