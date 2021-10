“Malata di omosessualità”, indignazione per diagnosi ospedale spagnolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) ”Malata di omosessualità”. Questa la diagnosi apparsa su un referto medico redatto da un ginecologo dell’ospedale pubblico Reina Sofía a Murcia, nel sud della Spagna. Vittima una paziente di 19 anni che si era recata in ospedale perché soffre di proiomenorrea, un disturbo del ciclo mestruale che accorcia gli intervalli tra le mestruazioni. La madre, identificata come Santi dal giornale El Diario, ha presentato denuncia formale al Sistema sanitario di Murcia contro il medico che ha descritto la sessualità della figlia come una malattia e chiesto che vengano rimosse tale informazioni perché ”vessatorie”. Alla denuncia ha aderito anche Gaactyco, il collettivo Lgbti di Cartagena a cui la vittima si era rivolta in prima istanza per capire quali provvedimenti potesse intraprendere. La giovane è uscita ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) ”di”. Questa laapparsa su un referto medico redatto da un ginecologo dell’pubblico Reina Sofía a Murcia, nel sud della Spagna. Vittima una paziente di 19 anni che si era recata inperché soffre di proiomenorrea, un disturbo del ciclo mestruale che accorcia gli intervalli tra le mestruazioni. La madre, identificata come Santi dal giornale El Diario, ha presentato denuncia formale al Sistema sanitario di Murcia contro il medico che ha descritto la sessualità della figlia come una malattia e chiesto che vengano rimosse tale informazioni perché ”vessatorie”. Alla denuncia ha aderito anche Gaactyco, il collettivo Lgbti di Cartagena a cui la vittima si era rivolta in prima istanza per capire quali provvedimenti potesse intraprendere. La giovane è uscita ...

"Malata di omosessualità", indignazione per diagnosi ospedale spagnolo

Il referto di una paziente 19enne redatto da un ginecologo del Reina Sofia a Murcia ''Malata di omosessualità''. Questa la diagnosi apparsa su un referto medico redatto da un ginecologo dell'ospedale pubblico Reina Sofía a Murcia, nel sud della Spagna. Vittima una paziente di 19 anni

