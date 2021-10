Malaria | cosa significa avere finalmente un vaccino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malaria cosa

Ok a uso di massa in Africa Svolta nella lotta allain Africa. L'Oms ha infatti ... "In esilio non intralcio il re " "le manca di più della Spagna?" "Il cibo". A Madrid ieri è deflagrata la ...leggi anche l'articolo > Vaccino Covid under 12, perché è raccomandato farlo:dicono gli esperti Vaccino contro la, Oms dà via libera per bambini: come funziona, esiti dello studio ...Se il vaccino contro la malaria fosse distribuito nei paesi con la più alta incidenza di malaria nel mondo, si potrebbero prevenire 5,4 milioni di casi. Si salverebbero ogni anno 23mila decessi di ...L'Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato oggi l'impiego del primo vaccino antimalarico per i bambini africani.