Ma perché siamo ad ottobre ed è già Natale? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non c’è stato modo di sistemare nell’armadio i vestiti estivi, costretti ancora a maniche corte da un caldo che fatica a lasciarci andare. Eppure tra le mail pubblicitarie, già arrivano consigli su come addobbare casa con agrifogli e abeti. Negli scaffali dei supermercati sono già in vendita pandori e panettoni. Per le strade di alcune città le luminarie sono già montate, pronte per essere accese in tempi brevi. Il Natale si fa ottobrino per rispondere alle esigenze di marketing: un processo graduale, cominciato già da anni, alla quale la pandemia ha dato un ulteriore strattone indietro. A Napoli è stata rimossa l’installazione di un Babbo Natale gigante, che ha attirato diverse polemiche sui social, perché “siamo solo al 5 ottobre”. Sempre a Napoli è stata criticata la scelta di installare già ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non c’è stato modo di sistemare nell’armadio i vestiti estivi, costretti ancora a maniche corte da un caldo che fatica a lasciarci andare. Eppure tra le mail pubblicitarie, già arrivano consigli su come addobbare casa con agrifogli e abeti. Negli scaffali dei supermercati sono già in vendita pandori e panettoni. Per le strade di alcune città le luminarie sono già montate, pronte per essere accese in tempi brevi. Ilsi fa ottobrino per rispondere alle esigenze di marketing: un processo graduale, cominciato già da anni, alla quale la pandemia ha dato un ulteriore strattone indietro. A Napoli è stata rimossa l’installazione di un Babbogigante, che ha attirato diverse polemiche sui social,solo al 5”. Sempre a Napoli è stata criticata la scelta di installare già ...

