"Ma lei come si permette?". De Magistris travolto da Corona: Lucano, politica e pm, rissa a La7 | Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giustizia e politica, una commistione pericolosa. A Non è l'arena si parla di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace diventato famoso nel mondo per il suo "sistema" di accoglienza dei migranti e condannato a 13 anni di carcere, una pena clamorosa, proprio a causa di una serie di forzature su quel "sistema" al fine, come sostengono accusa e giudici, di garantirsi una rendita elettorale e un sostegno alle urne. In collegamento con Massimo Giletti a La7 c'è Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli candidatosi governatore della Calabria e sostenuto proprio dalla lista di Lucano, "azzoppato" a pochissimi giorni dalle elezioni. Fabrizio Corona, in studio, contesta con durezza la difesa di De Magistris: "Lei è stato magistrato, no?", chiede provocatoriamente l'ex ...

