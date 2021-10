Lulù Selassié, Francesca Cipriani se ne è accorta. E ora dentro e fuori il GF Vip 6 sono tutti preoccupati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lulù Selassié è entrata in crisi al GF Vip 6. Nelle scorse ore ha confidato a Manuel Bortuzzo che non sta vivendo al meglio l’avventura dentro la Casa e ha anche pensato di abbandonare il reality show. Al nuotatore la principessa ha rivelato che sta male perché sente il bisogno di avere più attenzioni, ma vede che lui non riesce a dargliele. “Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore – le parole di Lulù Selassié – Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)è entrata in crisi al GF Vip 6. Nelle scorse ore ha confidato a Manuel Bortuzzo che non sta vivendo al meglio l’avventurala Casa e ha anche pensato di abbandonare il reality show. Al nuotatore la principessa ha rivelato che sta male perché sente il bisogno di avere più attenzioni, ma vede che lui non riesce a dargliele. “Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore – le parole di– Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall’altro lato non vorrei nemmeno stressarti. Prima ho pianto tanto per queste cose, a te ci tengo. Perché fai questa ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié dopo mangiato va in bagno a vomitare, ha bisogno di aiuto” - Alessan55053660 : #GFVIP ???? Manuel Bortuzzo tronca con #Lulù #Selassié: “Non siamo fidanzati” ???? Parole come pietre #gfvip6 #prelemi… - zazoomblog : Lulù Selassié in crisi Manuel frena: “Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato” - #Selassié #crisi… - zazoomblog : Lulù Selassié in crisi Manuel frena: “Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato” - #Selassié #crisi… - StraNotizie : Lulù Selassié in crisi, Manuel frena: “Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato” -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Lulù Selassié in crisi, Manuel frena: "Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato" Lulù Selassié continua ad essere in crisi per il rapporto che ha con Manuel Bortuzzo . Adesso anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno consigliato di mollare un po' la presa e di non pretendere ...

"Letto - gate" al GF Vip, Lulù e Manuel Bortuzzo continuano a discutere e 'coinvolgono' tutta la Casa Successivamente Lulù entrando in camera si è sfogata: Io lo rispetto e gli voglio bene... mi viene da piangere. Voglio solo essere coccolata, ho solo bisogno di affetto. Io gli faccio un sacco di ...

Manuel Bortuzzo e Lul Selassi Ci piace stare insieme E nato il primo amore al GF Vip Gossip News continua ad essere in crisi per il rapporto che ha con Manuel Bortuzzo . Adesso anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno consigliato di mollare un po' la presa e di non pretendere ...Successivamenteentrando in camera si è sfogata: Io lo rispetto e gli voglio bene... mi viene da piangere. Voglio solo essere coccolata, ho solo bisogno di affetto. Io gli faccio un sacco di ...