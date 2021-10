Lulu Selassié, Francesca Cipriani preoccupata: “Ho visto che lo faceva…” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lulu Selassié avrebbe un grande problema e la coinquilina se ne sarebbe accorta. Ls sorella svela un evento drammatico del passato Screen YouTubeIn queste prime settimane di Grande Fratello Vip 6 non sono mancate le occasioni dove Lulù ha detto di stare male con lo stomaco. Del fatto ne hanno discusso le altre ragazze in particolare Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Sophie Codegoni. La Cipriani ha fatto notare un dettaglio che ai più era sfuggito che se fosse confermato sarebbe un problema molto serie e delicato: forse si tratta di disturbi alimentari. “Non so se Lulù sta bene, secondo me ha bisogno di aiuto” ha detto l’ex Pupa e il Secchione parlando con le altre alle quali ha raccontato di aver visto la coinquilina andare in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021)avrebbe un grande problema e la coinquilina se ne sarebbe accorta. Ls sorella svela un evento drammatico del passato Screen YouTubeIn queste prime settimane di Grande Fratello Vip 6 non sono mancate le occasioni dove Lulù ha detto di stare male con lo stomaco. Del fatto ne hanno discusso le altre ragazze in particolare, Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Laha fatto notare un dettaglio che ai più era sfuggito che se fosse confermato sarebbe un problema molto serie e delicato: forse si tratta di disturbi alimentari. “Non so se Lulù sta bene, secondo me ha bisogno di aiuto” ha detto l’ex Pupa e il Secchione parlando con le altre alle quali ha raccontato di averla coinquilina andare in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulu Selassié Bortuzzo, il padre tuona su Lulù e spiega: 'Manuel ha avuto un'infezione' Nel frattempo continua a coltivare lo speciale legame con Lucrezia 'Lulù' Selassié . Archiviati invece i problemi di salute che lo hanno aggredito pochi giorni fa. Manuel ha avuto un febbrone, con ...

Clarissa Hailé Selassié, la confessione shock su Lulù: 'Violentata da quando aveva 15 anni' Clarissa Hailé Selassié: la confessione Clarissa Hailé Selassié ha parlato con gli altri concorrenti della Casa più spiata d'Italia a proposito di sua sorella Lucrezia che, a suo dire, avrebbe ...

