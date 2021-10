L’ultimo viaggio in Italia da cancelliera di Angela Merkel: “Draghi vero garante dell’euro” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel è a Roma per quello che ha tutta l’aria di essere un “viaggio di addio”. In mattinata ha incontrato papa Francesco in Vaticano, un colloquio a porte chiuse di 45 minuti. “È stato un grande onore e una gioia – ha detto Merkel – incontrare papa Francesco, che rivedrò questo pomeriggio a Sant’Egidio. Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell’Unione Europea”. I due hanno discusso anche della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow. La cancelliera ha definito “incoraggiante” il fatto che nella Chiesa cattolica sia presente il “tema della conservazione del creato”. Più tardi la cancelliera ha raggiunto il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi dove ha ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Latedescaè a Roma per quello che ha tutta l’aria di essere un “di addio”. In mattinata ha incontrato papa Francesco in Vaticano, un colloquio a porte chiuse di 45 minuti. “È stato un grande onore e una gioia – ha detto– incontrare papa Francesco, che rivedrò questo pomeriggio a Sant’Egidio. Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell’Unione Europea”. I due hanno discusso anche della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow. Laha definito “incoraggiante” il fatto che nella Chiesa cattolica sia presente il “tema della conservazione del creato”. Più tardi laha raggiunto il premier Marioa Palazzo Chigi dove ha ...

