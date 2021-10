(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non leggo i giornali da tanti anni perché ciò che scrivete non mi interessa”, haaispagnoli. I quali per paradosso ne hanno registrato la strafottente presa di potere e sono corsi a scrivere su di lui le peggio cose. Che lui non leggerà, ma poco importa. Come i bambini ai quali dici di abbassare la voce, e quelli urlano più forte. Il volume regola parecchi mondi, inopportunamente. Hapure, il ct della Spagna, che lui ne sa di più dei– “conosco il calcio meglio di voi” – e che il tempo gli avrebbe dato ragione. Il tempo ci ha messo un attimo a dargli implacabilmente ragione. Tanto che – il cortocircuito è affascinante ancorché classico – ihanno fatto carta ...

Advertising

CB_Ignoranza : 'L'inno italiano è così bello che iniziare una partita così è una sensazione bellissima. C'è stato qualche fischio… - Corriere : Italia-Spagna 1-2, gli azzurri perdono l’imbattibilità. Luis Enrique in finale - marcomargarita : RT @tommcherubini: Nonostante ci sia sempre un Paese intero pronto a criticare le sue scelte, Luis Enrique zittisce con i fatti e il campo.… - napolista : Luis Enrique ha detto dei giornalisti ciò che dei giornalisti pensano tutti “Conosco il calcio meglio di voi. Non… - The__Bings : RT @taylorjoyismo: Luis Enrique uomo che ho sempre stimato -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Enrique

Roberto Mancini ha dovuto fare a meno di Ciro Immobile e Andrea Belotti, entrambi out per infortunio, contro la Spagna dinella semifinale di Uefa Nations League. Il ct azzurro ha dovuto affidarsi a Insigne - Chiesa - Bernardeschi contro le Furie Rosse, senza dunque un bomber. La Spagna ha interrotto la ...Non tutti i tifosi italiani sono come Andrea e questolo sa bene, per fortuna: il tecnico spagnolo, ce lo auguriamo, a questo commento non darà troppa importanza perchè sa che il popolo ...La vendetta di Ferran Torres, il bomber di Luis Enrique: “Restituito all’Italia il KO di EURO 2020” Ferran Torres ha deciso la semifinale di Nations League e ha messo fine alla striscia di imbattibili ...La partita di ieri di Nations League tra Italia e Spagna sta facendo discutere molto. Uno dei dibattiti più accesi sui social riguarda Donnarumma e i fischi ricevuti ieri sera allo Stadio San Siro. Il ...