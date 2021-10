Lucca | il d s rivela | «Lo vedrei bene nel progetto Milan»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il d.s. del Palermo Renzo Castagnini ha parlato di Lorenzo, attaccante del Pisa che piace alle big di Serie A Renzo Castagnini, Ds del Palermo, ha parlato di Lorenzoalle pagine del quotidiano Tuttosport. Le sue parole sull’obiettivo di mercato delle big di Serie A. «Qualsiasi top club va, ma loparticolarmentenelgiovane del. Se poteva andare nella Juventus Under 23? Di club interessati c’erano tanti, non solo la Juve. Ma il Pisa è stata l’unica squadra a volere fortemente Lorenzo. Vanno fatti i complimenti a Corrado e al Ds Chiellini: ora sembra facile, ma loro hanno investito più di 2 milioni per un giocatore di Serie C». L'articolo proviene da Calcio News 24.

