Lucano come Antigone? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il sindaco Lucano è l’ennesima reincarnazione del mito di Antigone e i giudici che lo hanno condannato rappresentano Creonte? La figlia di Edipo è un archetipo vivissimo, forse ancor più del suo mitico padre. Di fronte a una legge che considera contro natura (il divieto di seppellire suo fratello) Antigone non ha dubbi: trasgredisce la legge che non reputa giusta e va incontro alla conseguenza della pena capitale che Creonte deve comminarle giocoforza, anche se la ragazza stava per diventare sua nuora, sposando suo figlio. L’interpretazione romantica di questo mito sta dalla parte della ragazza, che incarna l’eroismo di chi si oppone all’autorità del potere con coraggio indomito. Tutto l’idealismo tedesco ne fa il modello assoluto di umanità. Esiste però da sempre un controcanto a questa mitizzazione, quello delle ragioni di Creonte. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il sindacoè l’ennesima reincarnazione del mito die i giudici che lo hanno condannato rappresentano Creonte? La figlia di Edipo è un archetipo vivissimo, forse ancor più del suo mitico padre. Di fronte a una legge che considera contro natura (il divieto di seppellire suo fratello)non ha dubbi: trasgredisce la legge che non reputa giusta e va incontro alla conseguenza della pena capitale che Creonte deve comminarle giocoforza, anche se la ragazza stava per diventare sua nuora, sposando suo figlio. L’interpretazione romantica di questo mito sta dalla parte della ragazza, che incarna l’eroismo di chi si oppone all’autorità del potere con coraggio indomito. Tutto l’idealismo tedesco ne fa il modello assoluto di umanità. Esiste però da sempre un controcanto a questa mitizzazione, quello delle ragioni di Creonte. ...

