Love is in the air, trama 7 ottobre: Ceren confessa il suo amore a Deniz (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un clamoroso colpo di scena terrà banco a Love is in the air nel corso della puntata di oggi, giovedì 7 ottobre. La trama della soap opera di Canale 5, infatti, sottolinea che Ceren arriverà a prendere una decisione clamorosa che destabilizzerà lei e Ferit, ma non solo. Intanto, l'idea di Deniz di organizzare una mini vacanza in compagnia di Eda si rivelerà un flop in quanto Aydan, con uno stratagemma, ha inviato anche Serkan e Selin nello stesso posto e questo incontro provocherà solo litigi e polemiche, soprattutto tra Ceren e Ferit. Nel frattempo, Eda avrà un incontro ravvicinato con Serkan, mentre Ayfer uscirà in compagnia di Alexander, ma nel bel mezzo dell'uscita lo abbandonerà infastidita dall'atteggiamento dello chef in quanto lui continuerà a chattare con ...

