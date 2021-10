Love is in the air, anticipazioni 8 ottobre: Serkan si abbandona a Eda (Di giovedì 7 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata venerdì 8 ottobre. Serkan decide di abbandonarsi nelle braccia di Eda: cosa succede adesso? Eda e Serkan (Love is in the air)Serkan Bolat deve ricominciare. L’incidente alla vigilia del suo matrimonio con la bella Eda Yildiz ha generato una situazione davvero particolare. L’imprenditore, proprietario dell’Art Life, non ricorda più nulla del suo passato. Nulla, tranne un nome: Selin. La donna sfrutta l’occasione a suo vantaggio e distorce la realtà nella quale fino a quel momento Serkan aveva vissuto. In tal modo, la ragazza fa apparire Eda agli occhi del giovane Bolat una sorta di bugiarda. Dal canto suo la bella Yildiz non può restare a guardare. Dopo aver provato ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 7 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata venerdì 8decide dirsi nelle braccia di Eda: cosa succede adesso? Eda eis in the air)Bolat deve ricominciare. L’incidente alla vigilia del suo matrimonio con la bella Eda Yildiz ha generato una situazione davvero particolare. L’imprenditore, proprietario dell’Art Life, non ricorda più nulla del suo passato. Nulla, tranne un nome: Selin. La donna sfrutta l’occasione a suo vantaggio e distorce la realtà nella quale fino a quel momentoaveva vissuto. In tal modo, la ragazza fa apparire Eda agli occhi del giovane Bolat una sorta di bugiarda. Dal canto suo la bella Yildiz non può restare a guardare. Dopo aver provato ...

